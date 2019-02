Innowacje w gastronomii. Jak Kawiarnia Nakielny poprawiła efektywność sprzedaży oraz jakość obsługi klienta?  

Obsługa sprzedaje i przygotowuje dania, dlatego właśnie od ich profesjonalizmu, uprzejmości oraz zainteresowania będzie zależeć relacja konsumentów z marką.

Wspólnie z Zebra Technologies pracowaliśmy nad stworzeniem rozwiązania, które będzie w istotny sposób wpływać na efektywność pracy firmy na poziomie gospodarowania zasobami i sprzedaży. Komputer mobilny TC20 z jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych lokali gastronomicznych, dzięki swoim parametrom technicznym oraz funkcjonalnej aplikacji. Zebra TC20 jest częścią kompleksowego systemu sprzedaży wdrożonego przez Jantar.



Zobacz Video Case Study i sprawdź jak współpraca Jantar z Zebra Technologies poprawiła efektywność sprzedaży oraz jakość obsługi klienta w Kawiarni Nakielny



Dzięki Video Case Study dowiedz się:

• jak wygląda funkcjonalność komputera mobilnego TC20 w środowisku gastronomicznym,

• jak zwiększyć produktywność w firmie poprzez automatyzację procesów sprzedaży,

• jak intuicyjny system sprzedaży może wpłynąć na poziom obsługi klienta,



Platforma android, w którą wyposażony jest Zebra TC20 otworzyła możliwość zainstalowania mobilnego oprogramowania Jantar wspierającego Pracowników Kawiarni. Dzięki temu Kelner już bezpośrednio przy stoliku Klienta dysponując pełną listą asortymentu wyświetlaną przez TC 20- ma możliwość szybkiego otwarcia nowego rachunku i przyjęcia zamówienia, wraz z przypisaniem do niego numeru stolika Klienta . Potwierdzone zamówienie jest wysyłane przez aplikację mobilną do kuchni w celu jego przygotowania. Łączność z systemem centralnym i wymiana danych jest realizowana dzięki połączeniu terminala mobilnego z siecią bezprzewodową lokalu. Wszystkie dane są wymieniane w czasie rzeczywistym. Klient w dowolnym momencie może złożyć dodatkowe zamówienie i dopisać jego wartość do swojego rachunku. Przyjęcie płatności może odbywać się przy stoliku klienta za pośrednictwem terminala TC20 lub przy barze na terminalu POS. Wydajna bateria pozwala na ciągłą pracę, a ergonomiczny kształt urządzenia i duży ekran dotykowy zwiększają komfort użytkowania samego urządzenia i aplikacji.